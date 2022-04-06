Скорочення ВВП на 15% та величезна інфляція: США прогнозують наслідки санкцій для Росії

Сполучені Штати з іншими країнами по всьому світу ввели ефективні та широкомасштабні економічні санкції проти Росії. Експерти прогнозують, що цього року ВВП РФ скоротиться до 15 %, що знищить економічні прибутки за останні п’ятнадцять років.

Інфляція вже перевищила 15%, і прогнозується її збільшення.

До теми Радник глави МВС відповів, чи будуть нові санкції критичними для Росії

Понад 600 компаній приватного сектору вже покинули російський ринок.

Ланцюги постачання Росії серйозно порушені. РФ, швидше за все, втратить свій статус великої економіки, а також продовжить тривалий спад в економічну, фінансову та технологічну ізоляцію,

– кажуть експерти з США.

Порівняно з минулим роком, експорт американських товарів до Росії зменшився на 99% у вартісному вираженні. І сила цих обмежень з часом буде посилюватися, оскільки в Росія зменшується кількість запасних частин для літаків, танків тощо.

До слова, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили доньки Володимира Путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк".

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