Кремль стикається з великими труднощами: чому нова мобілізація в Росії стане проблемою
Росія продовжує шукати способи поповнювати армію для затяжної війни проти України, однак можливості Кремля вже суттєво відрізняються від тих, які Москва мала на початку повномасштабного вторгнення. Нові кампанії з вербування людей дедалі сильніше залежать не лише від наявності людського ресурсу, а й від стану російської економіки.
Професор міжнародної політики в Університетському коледжі Дубліна та Інституті Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, чому навіть часткова мобілізація зараз може стати для Кремля значно складнішим рішенням, ніж у 2022 році. Російській владі доводиться шукати нові джерела поповнення війська в умовах, коли попередні механізми вже не дають такого результату.
Кремлю дедалі важче знаходити людей для війни
Російська влада намагається посилювати приховані способи поповнення армії, активніше вербуючи студентів і запускаючи нові рекламні кампанії. Однак можливості такого набору скорочуються разом із ресурсами, які Кремль може витрачати на залучення людей до війни.
Якщо Путін накаже провести часткову мобілізацію, виникає питання: звідки візьмуться ці люди? Навіть часткова мобілізація потребує величезних фінансових витрат,
– пояснив Лукас.
У 2022 році Росія могла пропонувати великі виплати за участь у бойових діях і масово залучати людей із колоній.
Зверніть увагу! Скотт Лукас вважає, що зараз у Вашингтоні конкурують різні підходи до завершення війни: від жорсткішого тиску на Росію до спроб пов'язати припинення вогню з майбутніми економічними угодами. Водночас для Кремля продовження війни стає дедалі дорожчим через проблеми в економіці, виснаження людського ресурсу та складнощі з можливою новою мобілізацією.
Тепер фінансові можливості держави стали обмеженішими, а значна частина доступного ресурсу серед ув'язнених уже була використана.
Для Кремля це нелегке рішення. Не можна просто відкрити крани й залучити всіх цих людей,
– наголосив професор міжнародної політики.
Попередня часткова мобілізація також показала побічні наслідки для самої Росії: восени 2022 року сотні тисяч людей виїхали з країни. Після кількох років економіки воєнного часу повторення такого сценарію може створити для Кремля значно більше проблем, ніж на початку повномасштабного вторгнення.
Скотт Лукас пояснив проблеми Кремля з поповненням армії: дивіться відео