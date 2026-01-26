Коли українці отримають запрошення на "скринінг здоров'я 40+": відома дата

Незабаром в Україні почне діяти програма "Скринінг здоров'я 40+". Перші запрошення на обстеження надходитимуть українцям та українкам вже 31 січня.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також Зарплати лікарів зростуть у 2026 році: Свириденко назвала, хто отримає підвищення

Коли українці зможуть пройти обстеження?

Перші запрошення на скринінг отримають люди, які народилися в перших числах року.

За словами Юлії Свириденко, вже близько 1 мільйона таких громадян отримали в Дії інформацію про програму. До ініціативи також долучилися понад 640 медичних закладів, які відповідають вимогам щодо фахівців, обладнання та рівня послуг.

Важливо! Перелік місць для проходження скринінгу постійно оновлюється за посиланням.

Зазначається, що програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження і виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоров'я на ранніх етапах.

Юлія Свириденко підкреслила, що обстеження можна буде пройти швидко й в одному місці – без окремих візитів до сімейного лікаря та пошуку направлень, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни.

Як стати учасником програми "Скринінг здоров'я 40+"?