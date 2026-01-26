Коли українці отримають запрошення на "скринінг здоров'я 40+": відома дата
- Програма "Скринінг здоровʼя 40+" дозволяє українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження для виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та психічних порушень.
- Запрошення на скринінг почнуть надходити з 31 січня, а після підтвердження участі на Дія.Картку нараховуються 2 000 гривень для скринінгу.
Незабаром в Україні почне діяти програма "Скринінг здоров'я 40+". Перші запрошення на обстеження надходитимуть українцям та українкам вже 31 січня.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Коли українці зможуть пройти обстеження?
Перші запрошення на скринінг отримають люди, які народилися в перших числах року.
За словами Юлії Свириденко, вже близько 1 мільйона таких громадян отримали в Дії інформацію про програму. До ініціативи також долучилися понад 640 медичних закладів, які відповідають вимогам щодо фахівців, обладнання та рівня послуг.
Важливо! Перелік місць для проходження скринінгу постійно оновлюється за посиланням.
Зазначається, що програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження і виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоров'я на ранніх етапах.
Юлія Свириденко підкреслила, що обстеження можна буде пройти швидко й в одному місці – без окремих візитів до сімейного лікаря та пошуку направлень, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни.
Як стати учасником програми "Скринінг здоров'я 40+"?
- Через 30 днів після дня народження у 2026 році українці віком 40+ отримають відповідне сповіщення у застосунку Дія.
- Після підтвердження участі 2 000 гривень, які можна використати тільки на скринінг здоров'я, автоматично зараховуються на Дія.Картку протягом кількох днів.
- Якщо людина не користується Дією, через 30 днів після дня народження також можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП – співробітники допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів.