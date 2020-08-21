Скупчення військової техніки немає: яка ситуація на кордоні України та Білорусі
Ситуація на українсько-білоруському кордоні станом на 21 серпня спокійна, скупчення військової техніки немає. Водночас Україна вирішила посилити охорону цієї ділянки кордону.
Про ситуацію на кордоні з Білоруссю розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна".
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Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні
Демченко повідомив, що для охорони кордону з Білоруссю задіяні додаткові ресурси та сили.
Ситуація в цій країні досить неспокійна... Коли почалася ескалація в Білорусі, ми й перейшли на посилений режим,
– зазначив він.
Що відомо про військові навчання в Білорусі
- Лукашенко повсякчас повторює, що для Білорусі нібито існує серйозна загроза з боку західних країн. Підрозділи білоруської армії вже привели у повну бойову готовність.
- Міноборони Білорусі раніше повідомило військових аташе Великої Британії, Німеччини, Литви, Польщі та України про заходи реагування на загрози національній безпеці країни.
- Водночас Білорусь проведе масштабні військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею.
- На західний кордон у Гродно вже переведена повітряно-десантна бригада з Вітебська.