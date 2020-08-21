Ситуація на українсько-білоруському кордоні станом на 21 серпня спокійна, скупчення військової техніки немає. Водночас Україна вирішила посилити охорону цієї ділянки кордону.

Про ситуацію на кордоні з Білоруссю розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна".

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Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні

Демченко повідомив, що для охорони кордону з Білоруссю задіяні додаткові ресурси та сили.

Ситуація в цій країні досить неспокійна... Коли почалася ескалація в Білорусі, ми й перейшли на посилений режим,

– зазначив він.

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