Військовий конфлікт або громадянська війна: які варіанти розглядає Міноборони Білорусі
У Міністерстві оборони Білорусі не виключають, що останні події в країні можуть перерости у військовий конфлікт або навіть громадянську війну. Про це начебто заявив очільник відомства Віктор Хренін.
Проти демонстрантів можуть використати армію
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не відкидає варіант, що проти протестувальників можуть "кинути" армію. Про це інформує видання "Наша Ніва", яке отримало запис з закритого засідання.
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Участь у цій нараді брав сам Хренін та керівники підрозділів Міноборони, Генерального штабу та Збройних сил країни. Під час зустрічі міністр порівняв армію з вартовим, який може зробити постріл вгору, аби зупинити порушника.
"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це борг нас з вами – армії", – заявив Хренін.
Не виключений варіант громадянської війни, – Хренін
Наразі завдання, яке поставив керівник Міноборони перед підлеглими, не допустити такої ситуації.
Ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути й військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність,
– зазначив міністр.
Головне про протести в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.
- Вже 12 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 20 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.