У Міністерстві оборони Білорусі не виключають, що останні події в країні можуть перерости у військовий конфлікт або навіть громадянську війну. Про це начебто заявив очільник відомства Віктор Хренін.

Проти демонстрантів можуть використати армію

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не відкидає варіант, що проти протестувальників можуть "кинути" армію. Про це інформує видання "Наша Ніва", яке отримало запис з закритого засідання.

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Участь у цій нараді брав сам Хренін та керівники підрозділів Міноборони, Генерального штабу та Збройних сил країни. Під час зустрічі міністр порівняв армію з вартовим, який може зробити постріл вгору, аби зупинити порушника.

"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це борг нас з вами – армії", – заявив Хренін.

Не виключений варіант громадянської війни, – Хренін

Наразі завдання, яке поставив керівник Міноборони перед підлеглими, не допустити такої ситуації.

Ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути й військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність,

– зазначив міністр.

Зверніть увагу! 20 серпня Координаційна рада, яку утворили опозиційні сили, висунула вимогу зустрітись з керівниками силових відомств. У відео, яке записала Марія Колеснікова, вона наголосила: коли силовики давали присягу, вони клялися служити білоруському народові, а зараз у країні відбувається його винищення.

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