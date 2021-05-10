Сквер у польському Гданську офіційно отримав ім'я генерала УНР

За участю українських дипломатів, громади та місцевої влади у місті Гданськ у Польщі 9 травня відбулася урочиста подія. Одному зі скверів міста офіційно надали ім’я генерала УНР Марка Безручка.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці посольства України в Польщі. Рішення про перейменування скверу на честь українського генерала прийняли ще у листопаді 2020 року.

Потрібно знати Важливий день в історії: як Українська Центральна Рада змінила країну

Сквер у Гданську назвали на честь генерала УНР

Наприкінці листопада 2020 року стало відомо, що міська влада польського Гданська ухвалила важливе для української громади рішення:

Назву одного зі скверів міста ухвалили змінити, і присвятити його генералу армії Української Народної Республіки, командиру 6 січової стрілецької дивізії Марку Безручку.

9 травня 2021 року це рішення нарешті втілили у життя.

Річ у тім, що на початку травня 1920 року Армія УНР та Військо Польське завдали поразки Червоній армії під Києвом. 9 травня на честь цієї події відбувся парад на Хрещатику.

Для Польщі ім'я Безручка також важливе:

У серпні 1920 року під Замостям він та його бійці стримали наступ більшовиків, які прямували на Варшаву. Ця перемога була вкрай важливою, адже поховала надії "червоних" на завоювання Європи.

Як повідомив Укрінформ, ініціатор перейменування скверу консул України у Гданську Лев Захарчишин подякував за втілення ідеї очільниці міста Александрі Дулькевич, голові міської ради Агнєшці Овчарчак та усім причетним.

Пані Дулькевич зазначила, що Марко Безручко – справжній герой боротьби "за нашу і вашу свободу" й за європейські цінності.

Це цікаво Де дешевше жити: в Україні чи Польщі – інфографіка