"Слава Героям": двоє грузинських добровольців загинули в Україні

Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. У цій боротьбі нашу державу підтримує весь цивілізований світ.

На полі бою агресору пліч-о-пліч із українськими Збройними Силами протистоять добровольці з багатьох країн, зокрема Грузії. На жаль, Міхеіл Саакашвілі повідомив про загибель двох своїх співгромадян.

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Третій грузинський президент у неділю, 11 квітня, в соціальних мережах назвав імена воїнів. Зі слів політика, життя за волю України віддали:

Давид Менабдішвілі;

Ніка Шанава.

Слава Героям!

– наголосив Міхеіл Саакашвілі.

Журналісти 24 висловлюють щирі співчуття рідним і близьким грузинських добровольців.



Двоє грузинських добровольців загинули в Україні / Фото з фейсбуку Міхеіла Саакашвілі