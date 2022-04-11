"Слава Героям": двоє грузинських добровольців загинули в Україні
11 квітня 2022 , 00:49Читать новость на русском
Джерело:Міхеіл Саакашвілі у фейсбуці
Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. У цій боротьбі нашу державу підтримує весь цивілізований світ.
На полі бою агресору пліч-о-пліч із українськими Збройними Силами протистоять добровольці з багатьох країн, зокрема Грузії. На жаль, Міхеіл Саакашвілі повідомив про загибель двох своїх співгромадян.
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Третій грузинський президент у неділю, 11 квітня, в соціальних мережах назвав імена воїнів. Зі слів політика, життя за волю України віддали:
- Давид Менабдішвілі;
- Ніка Шанава.
Слава Героям!
– наголосив Міхеіл Саакашвілі.
Двоє грузинських добровольців загинули в Україні / Фото з фейсбуку Міхеіла Саакашвілі