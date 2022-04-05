Слава Україні, світлячки, – ЗСУ звернулися до окупантів зі звільненої зони відчуження
Джерело:Державна прикордонна служба України
На початку квітня українські сили взяли під контроль район Прип’яті та ділянку державного кордону з Білоруссю. Наразі вони продовжують виконувати бойові завдання у зоні відчуження.
У новому зверненні до окупантів, сили оборони України зазначили, що повністю повернули контроль над територією в чому посприяла рідна земля.
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Зону відчуження звільнено
За словами нашої захисниці, розчистити територію допомогли самі орки, які в муках згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.
Нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, територію ЧАЕС російські найманці покинули 31 березня. квітня. Виходячи, російські окупанти пограбували приміщення, а також забрали у полон українських нацгвардійців.
Дивіться звернення української захисниці:
Російські війська окупували Чорнобильську АЕС у перший же день свого вторгнення в Україну – 24 лютого. Тоді ж вони захопили в заручники працівників станції і тримали їх у нелюдських умовах, а територію довкола ЧАЕС перетворили у справжній склад боєприпасів.
Крім того, окупанти, які рили окопи у Рудому лісі – найзабрудненішому в усій зоні відчуження. Як наслідок, усі отримали значні дози опромінення. Відомо, що внаслідок променевої хвороби вже загинув один із загарбників.
Що відомо про російські війська на території зони відчуження: дивіться відео