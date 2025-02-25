Блокував кордон разом з фермерами: кандидат у президенти Польщі записав обурливий ролик у Львові

Славомір Менцен обурив українців. Він приїхав до Львова та висловився про Степана Бандеру. Андрій Садовий запропонував йому поїхати в Донецьку область.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Славоміра Менцена у соцмережі Х.

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Що сказав Менцен про Бандеру

На тлі пам'ятника Степану Бандері Менцен записав ролик разом із Анною Брилькою – польською депутаткою Європарламенту від партії "Конфедерація".

Українці продовжують вшановувати злочинців, винних у вбивстві 100 тисяч поляків. Ми стоїмо з Анною Брилькою у Львові під пам'ятником Степану Бандері. Це терорист, якого ще під час Другої світової війни польський суд засудив до смерті за вбивства поляків. Він заснував Організацію українських націоналістів, яка відповідальна за Волинську трагедію. Люди Бандери закатували 100 тисяч поляків. Україна повинна якнайшвидше закінчити культ Степана Бандери,

– сказав Славомір Менцен.

Анна Брилька посередині його промови сказала: "Це так само, якби в Німеччині встановлювали пам'ятники Гітлеру".

Довідка. Пам'ятник Бандері у Львові встановлено ще 2007 року. За фігурою провідника стоїть Стела Української державності – 30-метрова тріумфальна арка на 4 колонах. Вони символізують періоди української історії – княжу добу (Київську Русь і Велике князівство Литовське), гетьманську Україну, визвольні змагання (УНР, ЗУНР і ОУН) та сучасність.

Менцен і Брилька говорять у Львові про Бандеру: дивіться відео

Славомір Менцен є одним з лідерів антиукраїнської польської партії "Конфедерація". Його сторінка в Х рясніє передвиборчими закликами та пропозиціями поспілкуватися в якомусь із міст Польщі. "Конфедерація" організовувала блокаду на українсько-польському кордоні, сам Менцен брав участь у протестах фермерів.

Андрій Садовий відреагував на відео Менцена про Бандеру

Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели. Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями,

– написав мер Львова.

І додав: є інформація, що Менцену взагалі заборонено в'їзд в Україну. Садовий закликав перевірити ці дані.

До слова, 25 лютого в Полтаві знесли пам'ятник Петру Першому.