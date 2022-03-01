У Славуті та Хмельницькому лунають сирени
1 березня 2022 , 23:17Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Мешканцям Славути та Хмельницького слід негайно піти в укриття. У цих містах оголосили повітряну тривогу.
Зараз у містах лунають сирени оповіщення. Мешканцям слід якнайшвидше зібратися та перейти в укриття.
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Призываем находиться в подвале или в другом укрытии к сообщению об отбое тревоги. Только тогда можно будет безопасно вернуться в дом.
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