У Славуті та Хмельницькому лунають сирени

Мешканцям Славути та Хмельницького слід негайно піти в укриття. У цих містах оголосили повітряну тривогу.

Зараз у містах лунають сирени оповіщення. Мешканцям слід якнайшвидше зібратися та перейти в укриття.

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Призываем находиться в подвале или в другом укрытии к сообщению об отбое тревоги. Только тогда можно будет безопасно вернуться в дом.

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