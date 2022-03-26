Славутич в кільці окупантів, але без містян не можуть забезпечити діяльність ЧАЕС, – Денисенко

Російські вбивці 26 березня потрапили у Славутич, що на Київщині. Окупанти взяли в заручники мера Юрія Фомічова.

Про це розповів 26 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він розповів, що невдовзі мера відпустили й той виступив на великому мітингу.

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"Зібралося кількасот людей. Він виступив і сказав, що місто українське. Росіяни вимагають, щоб прибрали поліцію, але розуміємо, що після цього підуть наступні вимоги. Вони заходять ніби з м'якшими вимогами, а потім починають вимагати речі, які неприпустимі в будь-якому нормальному житті", – сказав Денисенко.

Незрозуміло, що хочуть росіяни

За словами радника МВС, у Славутичі складна й напружена ситуація. Він зазначив, що до кінця незрозуміло, які плани у росіян.

Місто знаходиться в кільці російських окупантів, але без жителів Славутича неможливо забезпечувати життєдіяльність Чорнобильської АЕС,

– сказав Денисенко.

Радник вважає, що окупанти є некерованими. Він пригадав, як рашисти в Енергодарі підірвали снаряди після першого енергоблоку й відключали від електроенергії помпи охолодження на сховищі в Чорнобильській АЕС.

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