Слідкував за родичем Лаврова: у Карелії загадково потонув соратник Євгена Пригожина

В Республіці Карелія знайшли мертвим росіянина Сергія Ткаченка, який був одним із близьких соратників очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Ткаченко зник 28 жовтня після того, як приїхав у Карелію до друга на риболовлю.

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Що сталось з Ткаченком

Уранці він разом із сином орендував катер і поїхав на Сегозеро. Імовірно, через шторм човен перекинувся приблизно за 400 метрів від берега.

Син Ткаченка доплив до найближчого острова, його виявили місцеві жителі. Через деякий час знайшли катер, що перекинувся, і тіло друга Ткаченка. В неділю ввечері, 3 листопада знайшли і тіло самого Ткаченка.

Що відомо про Андрія Ткаченка

Ткаченка пов'язують із ПВК "Вагнер". він входив у ближнє коло Пригожина. Раніше він деякий час працював у правоохоронних органах. У червні 2024 року повернувся з війни та влаштувався на роботу в компанію свого друга, з яким і перекинувся на човні під час риболовлі.

У 2020 році Ткаченко проходив у справі про стеження за зятем глави російського МЗС Сергія Лаврова – Олександром Винокуровим.

Журналісти знайшли докази, що Ткаченко пересилав білінги й архів повідомлень у WhatsApp зятя Лаврова Олександру Малолетку, який обіймав посаду в структурах безпеки Пригожина. З

З листопада 2022 року Ткаченко брав участь у війні з Україною, був у званні старшого лейтенанта ДРГ у Бєлгородській області.