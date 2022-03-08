Слідом за Coca-Cola: Pepsi виходить з російського ринку

Компанія напоїв PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом, повідомляє агенція Reuters.

За даними агенції, Pepsi припиняє рекламну діяльність та не буде продавати свої напої на території країни-агресора.

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Раніше від кривавої співпраці відмовилися сотні торгових марок та брендів. До бойкоту російського ринку долучився і головний конкурент Pepsi – Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією.

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