Слідом за Coca-Cola: Pepsi виходить з російського ринку

8 березня 2022 , 23:45
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Джерело:

Дзеркало тижня

Компанія напоїв PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом, повідомляє агенція Reuters.

За даними агенції, Pepsi припиняє рекламну діяльність та не буде продавати свої напої на території країни-агресора. 

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Раніше від кривавої співпраці відмовилися сотні торгових марок та брендів. До бойкоту російського ринку долучився і головний конкурент Pepsi – Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією. 

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Автор: Ярослава Прадід