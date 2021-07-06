Слідом за ОПУ: не працювали сайти СБУ, НАБУ та СЗРУ
6 липня 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Україні 6 липня "впали" одразу кілька сайтів державних структур. Перед тим перестав працювати сайт Офісу Президента. Згодом сайти відновили свою роботу.
Понад годину перейти на 6 сайтів було неможливо. Вони не завантажувалися.
Раніше Сайт Офісу Президента перестав працювати: з чим це пов'язано
Які сайти не працювали:
- Служби безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро,
- Служби зовнішньої розвідки,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту,
- Державного бюро розслідувань,
- Офісу Президента.
Сайт НАБУ "впав" / Скриншот
Не хакерська атака
Джерела 24 каналу в Офісі Президента запевняють, що на сайти не здійснювали хакерську атаку. Причина ламання суто технічна.
Сайт СБУ не працює. Це пов'язано із технічними проблемами інтернет-провайдера,
– розповіли у Службі безпеки.
Зауважимо, сайти Міноборони, Кабміну, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та поліції працюють.Зверніть увагу! Близько 9 години вечора усі сайти державних структур відновили свою роботу.