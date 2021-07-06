Слідом за ОПУ: не працювали сайти СБУ, НАБУ та СЗРУ

В Україні 6 липня "впали" одразу кілька сайтів державних структур. Перед тим перестав працювати сайт Офісу Президента. Згодом сайти відновили свою роботу.

Понад годину перейти на 6 сайтів було неможливо. Вони не завантажувалися.

Раніше Сайт Офісу Президента перестав працювати: з чим це пов'язано

Які сайти не працювали:

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро,

Служби зовнішньої розвідки,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту,

Державного бюро розслідувань,

Офісу Президента.

Сайт НАБУ "впав" / Скриншот

Не хакерська атака

Джерела 24 каналу в Офісі Президента запевняють, що на сайти не здійснювали хакерську атаку. Причина ламання суто технічна.

Сайт СБУ не працює. Це пов'язано із технічними проблемами інтернет-провайдера,

– розповіли у Службі безпеки.

Зауважимо, сайти Міноборони, Кабміну, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та поліції працюють.

Близько 9 години вечора усі сайти державних структур відновили свою роботу.