Слідом за ОПУ: не працювали сайти СБУ, НАБУ та СЗРУ

6 липня 2021 , 19:58
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Джерело:

24 канал

В Україні 6 липня "впали" одразу кілька сайтів державних структур. Перед тим перестав працювати сайт Офісу Президента. Згодом сайти відновили свою роботу.

Понад годину перейти на 6 сайтів було неможливо. Вони не завантажувалися.

Раніше Сайт Офісу Президента перестав працювати: з чим це пов'язано

Які сайти не працювали:

  • Служби безпеки України;
  • Національного антикорупційного бюро,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту,
  • Державного бюро розслідувань,
  • Офісу Президента.

Сайт НАБУ "впав" / Скриншот

Не хакерська атака

Джерела 24 каналу в Офісі Президента запевняють, що на сайти не здійснювали хакерську атаку. Причина ламання суто технічна. 

Сайт СБУ не працює. Це пов'язано із технічними проблемами інтернет-провайдера,
– розповіли у Службі безпеки.

Зауважимо, сайти Міноборони, Кабміну, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та поліції працюють.

Зверніть увагу! Близько 9 години вечора усі сайти державних структур відновили свою роботу.
Автор: Софія Мінджоса