Справа Медведчука: Костін відповів, коли українці нарешті побачать вирок куму путіна

Кум путіна Віктор Медведчук перебуває під слідством. Усі українці чекають, коли суд оголосить свій вирок стосовно того, кого підозрюють у зраді України та діяльності проти нашої держави.

Колишній український політик та кум путіна Віктор Медведчук проходить одразу в кількох кримінальних справах. Вся Україна з нетерпінням очікує на логічне завершення його "кар'єри".

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Коли буде вирок Медведчуку

Генеральний прокурор України Андрій Костін, оголошення вироку Віктору Медведчуку вже поволі наближається. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, одна зі справ, фігурантом якої є Віктор Медведчук, вже перебуває на стадії судового розгляду, інша справа – на стадії досудового розслідування.

Ми вже подали клопотання про продовження строків тримання під вартою по другій справі і я маю надію, що найближчим часом досудове розслідування буде завершене,

– сказав Костін.

Також він додав, що інших деталей наразі розголошувати не може, адже це таємниця слідства, і її передача громадськості може нашкодити. Що стосується соратників кума путіна з ОПЗЖ, то вже розпочаті відповідні кримінальні провадження. Як розповів Костін, таких проваджень вже близько 20.

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