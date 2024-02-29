В Індії розлючений слон жбурнув на землю російську туристку та зламав їй ногу: моторошне відео

З росіянами ніхто не хоче мати справи. Це підтверджує випадок, який нещодавно трапився в Індії. Там слон Гурі напав на російську мандрівницю у популярному туристичному місці в країні.

Камери відеоспостереження у форті Амер в Джайпурі 13 лютого зафіксували цей момент. На ньому самка слона своїм хоботом хапає жінку та енергійно її розгойдує. Після цього вона кидає її на землю та ламає росіянці ногу.

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Це не перший випадок

Як зазначає група захисту тварин PETA, двоє людей зазнали поранень у результаті зустрічі зі слоном. Причому це той самий слон, якого на популярному туристичному об'єкті змушують катати туристів. У жовтні 2022 року він серйозно поранив чоловіка-власника крамниці.

У виданні зазначають, що слони рідко виходять з-під контролю. Водночас правозахисники кажуть, що тварини можуть стати агресивнішими та навіть убити людей. Це може статися за умови, що їм погрожують або з ними погано поводяться.

Слона, який поранив росіянку, на роботі називають "Номер 86". Він у червоній накидці, як і решта його чотирилапих колег. На відео можна побачити, як тварина підхоплює мандрівницю своїм хоботом і розгойдує. Коли слон відпускає росіянку, вона летить, а зі спини тварини падає ще одна людина.

Після цього слон поспішно розвертається і біжить геть. Свідки ж кинулися на допомогу двом людям, котрі лежали внаслідок інциденту.

Гурі кинула об землю росіянку та зламала їй ногу: дивіться відео

Що кажуть активісти

У PETA закликають перевезти Гурі до заповідника. Там тварина зможе "почати одужувати від психічної травми, отриманої впродовж усього життя у рабстві".

Як зазначають активісти, для тварин, з якими погано поводяться, така поведінка типова. Тому вони закликають туристів якомога далі триматися від бізнесів, які експлуатують тварин задля розваг мандрівників.

Відомо, що слони, які провели роки в ланцюгах, піддавалися знущанням і погрозам зброєю, можуть лютувати, кидатися в атаку від страху і розчарування,

– сказала старший віцепрезидент PETA з міжнародних зв'язків Пурва Йошипура.

На жаль, попри відому небезпеку, Гурі продовжують експлуатувати, щоб катати туристів у форті Амер. Активісти наголошують, що влада повинна схаменутися та відправити тварину до заповідника, а також замінити слонів на електромобілі.

Тим часом туристи повинні голосувати своїми гаманцями і не підтримувати це зловживання,

– наголошують у PETA.

Зауважимо, що раніше PETA в Індії звертала увагу на те, що слонів, у яких позитивний тест на туберкульоз, продовжують використовувати у туристичних цілях.