Слончаку, який побився з поліцейським, оголосили про підозру

Ексзаступнику мера Києва Володимиру Слончаку правоохоронці оголосили про підозру. Напередодні він потрапив у гучний скандал, вдаривши поліцейського.

Поліцейські Києва повідомила про підозру ексзаступнику голови КМДА за фактом нападу на патрульного. Про це мовиться на сайті Нацполіції.

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Правоохоронці повідомили про підозру за статтею 345 Кримінального Кодексу – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Максимальне покарання, яке загрожує Слончаку, до п'яти років позбавлення волі.

Затримання Слончака: головне

26 квітня київська поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко. Разом з нею у машині був тоді ще заступник Кличка Володимир Слончак.

за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко. Разом з нею у машині був тоді ще заступник Кличка Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була у нетверезому стані. Жінка відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати, погрожувати розправою та зрештою вдарив поліцейського.

​Після цього Слончака затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. За даними ЗМІ, йому туди викликали швидку, адже він нібито має хронічні захворювання. ​На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.

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