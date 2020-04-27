Слончаку, який побився з поліцейським, оголосили про підозру
Ексзаступнику мера Києва Володимиру Слончаку правоохоронці оголосили про підозру. Напередодні він потрапив у гучний скандал, вдаривши поліцейського.
Поліцейські Києва повідомила про підозру ексзаступнику голови КМДА за фактом нападу на патрульного. Про це мовиться на сайті Нацполіції.
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Правоохоронці повідомили про підозру за статтею 345 Кримінального Кодексу – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Максимальне покарання, яке загрожує Слончаку, до п'яти років позбавлення волі.
Затримання Слончака: головне
- 26 квітня київська поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко. Разом з нею у машині був тоді ще заступник Кличка Володимир Слончак.
- Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була у нетверезому стані. Жінка відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати, погрожувати розправою та зрештою вдарив поліцейського.
- Після цього Слончака затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. За даними ЗМІ, йому туди викликали швидку, адже він нібито має хронічні захворювання. На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.
Скандал з Володимиром Слончаком: дивіться відео