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      Слончаку, який побився з поліцейським, оголосили про підозру

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      Володимиру Слончаку оголосили про підозру після скандалу
      Слончаку оголосили про підозру / РБК-Україна

      Ексзаступнику мера Києва Володимиру Слончаку правоохоронці оголосили про підозру. Напередодні він потрапив у гучний скандал, вдаривши поліцейського.

      Поліцейські Києва повідомила про підозру ексзаступнику голови КМДА за фактом нападу на патрульного. Про це мовиться на сайті Нацполіції.

      Біографія Хто такий Володимир Слончак: скандали з побиттям та підробкою документів

      Правоохоронці повідомили про підозру за статтею 345 Кримінального Кодексу – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 

      Максимальне покарання, яке загрожує Слончаку, до п'яти років позбавлення волі.

      Затримання Слончака: головне

      • 26 квітня київська поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко. Разом з нею у машині був тоді ще заступник Кличка Володимир Слончак.
      • Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була у нетверезому стані. Жінка відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати, погрожувати розправою та зрештою вдарив поліцейського.
      • ​Після цього Слончака затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. За даними ЗМІ, йому туди викликали швидку, адже він нібито має хронічні захворювання. ​На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.

      Скандал з Володимиром Слончаком: дивіться відео

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Києва КМДА Затримання Слончака Поліція Новини України Кримінал Скандал
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