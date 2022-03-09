Словаччина призначила щоденні потяги для вивозу біженців з України

Щодня тисячі українців виїжджають за кордон у пошуках безпеки, бо в нашій країні триває війна. І багато країн світу надають прихисток мільйонам українців. Тепер до них долучилася і Словаччина.

Ця країна призначила щоденні поїзди для вивозу біженців з України.

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Потяги почнуть курсувати з 9 березня.

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице. А зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Раніше Укрзалізниця оприлюднила розклад руху потягів на 9 березня. Вони будуть відправлятись з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Вінниці. Повний розклад – читайте у статті.

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