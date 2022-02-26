Словаччина запроваджує режим НС через біженців

26 лютого 2022 , 13:26
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Джерело:

Plus JEDEN DEŇ

На тлі війни Росії проти України Словаччина запроваджує режим надзвичайної ситуації. Все через масовий наплив біженців.

Уряд Словаччини ввів режим надзвичайної ситуації через наплив біженців з України в суботу, 26 лютого. Метою його запровадження є створення умов для вжиття обов'язкових заходів щодо "запобігання та зниження наслідків надзвичайної події".

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Після нападу Росії на Україну уряд Словаччини ухвалив пропозицію виділяти до 1,5 тисячі військовослужбовців на добу для захисту держкордону.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини підтримує регулярні контакти з урядом України, а також –партнерами ЄС і НАТО.

Водночас генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттереш повідомив, що зі свого дому через війну виїхали щонайменше 100 тисяч українців.

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Автор: Жанна Клименко