Словаччина запроваджує режим НС через біженців

На тлі війни Росії проти України Словаччина запроваджує режим надзвичайної ситуації. Все через масовий наплив біженців.

Уряд Словаччини ввів режим надзвичайної ситуації через наплив біженців з України в суботу, 26 лютого. Метою його запровадження є створення умов для вжиття обов'язкових заходів щодо "запобігання та зниження наслідків надзвичайної події".

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Після нападу Росії на Україну уряд Словаччини ухвалив пропозицію виділяти до 1,5 тисячі військовослужбовців на добу для захисту держкордону.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини підтримує регулярні контакти з урядом України, а також –партнерами ЄС і НАТО.

Водночас генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттереш повідомив, що зі свого дому через війну виїхали щонайменше 100 тисяч українців.

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