Словаччина представила нову версію національного гімну

У Словаччині представили нову версію національного гімну. Слова та мелодія залишилися незмінними, але оновлене аранжування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Noviny.sk. Нова версія гімну поступово замінить стару протягом кількох місяців.

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Як змінився гімн Словаччини

У новій версії гімну Словаччини збережено слова та мелодію, проте змінено аранжування, яке створив словацький композитор, диригент і продюсер Оскар Рожа.

Очікується, що оновлений гімн звучатиме більш урочисто, включатиме коротку увертюру та елементи словацьких народних інструментів, зокрема фуяру – традиційного духовного інструмента, подібного до флейти.

Прем’єра нової версії гімну відбулася на новорічному концерті Словацької філармонії ввечері 1 січня.

Новий гімн Словаччини: дивіться відео

Нове аранжування національного гімну рекомендовано як офіційний гімн Словацької Республіки відповідно до вказівок Міністерства внутрішніх справ. Його можна буде виконувати на всіх офіційних заходах,

– заявили у словацькому МВС.

Конкретної дати повного впровадження нової версії гімну поки не визначено, але очікується, що це станеться впродовж "трьох – чотирьох місяців".

Словацький гімн, який був офіційно затверджений після здобуття незалежності у 1993 році, має назву Nad Tatrou sa blýska ("Над Татрами блискає"). Слова до нього написав Янко Матушка ще в середині XIX століття, а мелодія була взята з народної пісні Kopala studienku ("Копала криницю").