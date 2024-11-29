У Словаччині затримали 2 українців за підозрою у мінуванні критичної інфраструктури

Керівник Словацької служби інформації Павел Гаспар повідомив, що правоохоронці затримали двох громадян України за підозрою у створенні загрози критичній інфраструктурі. Через загрозу навіть відбулося засідання Ради державної безпеки.

Наразі в країні триває розслідування у справі щодо підготовки мінувань державних установ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Novinky.cz.

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Що відомо про розслідування

У вівторок, 26 листопада, у місті Михайлівці, що на сході країни, словацька поліція зупинила та ретельно обшукала автомобіль громадянина України. Також провели обшуки у будинку українця, що у селі Вінне, яке належить до цього округу. Там чоловік вже майже два роки живе з дружиною та двома дітьми.

На рівні розвідки ми зафіксували довгострокову скоординовану діяльність певної групи осіб, яка має ознаки витонченої розвідувальної діяльності та пов'язана з безпекою Словаччини та має потенційний вплив на неї,

– заявив Павел Гаспар.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив цю інформацію та зазначив, що у межах справи затримали двох українців, наголосивши, що "подальші дії тривають". За його словами, це була організована група, до якої також належав словак з угорським громадянством.

До слова, минулого місяця у Польщі затримали 38-річного українця, якого підозрюють у стрільбі на ринку у Варшаві, пізніше заарештували 45-річного вихідця з Таджикистану. Місцева прокуратура висунула їм звинувачення в нападі на поліцейських шляхом спільного та узгодженого застосування вогнепальної зброї.