Словенія посварилася з Італією: причина – бальзамічний оцет

Італійські виробники бальзамічного оцту виступили проти нового закону про цей продукт, який прийняли у Словенії. Ситуація серйозна, адже стосується захищеної законодавством ЄС фірмової італійської страви.

Річ у тім, що словенці вирішили дозволити будь-який винний оцет із концентрованим суслом продавати під назвою "бальзамічний оцет". Ухвалили відповідний закон у країні, а ще й офіційно повідомили про нього відповідальні органи Європейського Союзу.

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Чому виник конфлікт між Італією та Словенією

Що ж не подобається виробникам з Італії? Річ у тім, що бальзамічний оцет із міста Модена на офіційному рівні визнано італійською фірмовою стравою. Щоб захистити цей продукт від підробок, Євросоюз надав йому відповідні статуси:

Захищеного позначення походження – PDO,

І захищеної географічної назви – PDI.

Словенці ж хочуть створити новий стандарт для виробництва бальзамічного оцту – щоб започаткувати новий сегмент бізнесу. Щодо цього й прийняли відповідний закон – який дуже обурив італійських виробників.

Наприклад, в Асоціації фермерів "Колдіретті" заявили таке: "Застосовувати назву "бальзамічний оцет" у Словенії – неприпустимо! Такий крок є атакою на всю систему якості, вироблену в Італії". Через що, мовляв, виникне безліч підробок.

Зауважимо, обидві країни є членами Європейського Союзу. Тож конфлікт будуть вирішувати на найвищому рівні. Зокрема, Італія вже звернулася до Єврокомісії з вимогою "відхилити запит Словенії". Інакше ринок в Італії може занепасти, а втрати сягнуть мільярда євро.

Європейська комісія розглядатиме подання Словенії та скаргу Італії приблизно три місяці. До 3 червня обидві країни очікуватимуть остаточний вердикт.

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