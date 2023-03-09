Словенія відмовилася визнати Росію спонсором тероризму: у чому причина

У Словенії 9 березня провалили голосування за визнання Росії спонсором тероризму. Комітет парламенту Словенії із зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії.

Парламент Словенії не зміг визнати Росію державою-терористкою. Цьому завадило навіть те, що Європейський парламент прийняв аналогічну резолюцію минулого року.

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Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ми висловимо нашу підтримку українському народу, який виявляє неймовірну мужність у захисті своєї Батьківщини та боротьбі за загальнолюдські цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення,

– заявили вони.

Замість того, щоб підтримати проєкт резолюції, комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують війну Росії в Україні, і закликав уряд продовжувати надавати допомогу та допомогу Києву.

Комітет із зовнішньої політики також закликав уряд виступати за всеосяжний, справедливий і міцний мир і підтримав його зусилля щодо незалежного розслідування воєнних злочинів в Україні.

Прийняття резолюції нібито пом'якшить покарання Росії

Проте голосування комітету було очікуваним, оскільки керівна коаліція відхилила пропозицію, щойно вона була подана. Міністр закордонних справ Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива щодо внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму "буде рівносильною покаранню всього російського народу".

Міністерство закордонних справ вдалося до юридичного тлумачення, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві немає категорії чи списку країн, які підтримують тероризм. Наразі лише сім країн-членів ЄС прийняли такі резолюції, і навіть США, які мають для цього правові підстави, не прийняли відповідної резолюції.

За словами прессекретаря МЗС Самуеля Жбогара, таврування Росії як держави-спонсора тероризму з правової точки зору призвело б до пом'якшення відповідальності Росії, оскільки це перекваліфікувало б її дії з найтяжчого міжнародного злочину, тобто агресії, на нижчу – категорія тероризму.

Депутат від Демократичної партії Анже Логар, колишній міністр закордонних справ, стверджував, що дипломатичний тиск на Росію слід посилити так само як і санкції.