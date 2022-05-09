Слово "рашизм" запропонували внести до Оксфордського та Кембридзького словників

Українські активісти пропонують внести слово "рашизм" до Оксфордського та Кембридзького словників. Це слово яскраво описує російський режим, який почав криваву війну проти України.

Група київських креативників та комунікаційників подала офіційні заявки та звернення до Оксфордського та Кембридзького словників англійської мови. Їх просять внести до словника нове слово, яке описує "новий фашизм", повідомляє 24 канал.

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Про рашизм є стаття у Вікіпедії

Активісти відзначають, що слово "рашизм" зараз активно використовують українські ЗМІ та політики, зокрема президент Володимир Зеленський. Тепер навіть це слово вживають іноземні ЗМІ.

Про "рашизм" говорили ще у 2014 році, коли Росія анексувала український Крим та почала війну на Донбасі. Однак після 24 лютого 2022 року це слово, яке описує злочинну російську ідеологію, стало дуже популярним.

Тепер про рашизм є навіть ціла стаття на Вікіпедії, яка перекладена 24 мовами світу. У ній описані основні ідеї рашизму та історичні передумови виникнення. Стаття містить чимало посилань на джерела. Активісти зазначають, що пишаючись перемогою над нацизмом, Росія фактично стала відродженням злочинного режиму.

Зараз ми, українці, пропонуємо внести до офіційних словників англійської мови, яка є головною мовою інтернаціонального спілкування, слово “рашизм”, щоб називати ідеологію та владний російський режим, що розпочав війну та здійснював воєнні злочини в Україні, Грузії, Чечні та Сирії,

– зазначають активісти.

Такі ж листи з проханнями внести офіційно слово "рашизм" до словників, відправлять українським інститутам та іноземним спілкам журналістів. Активісти просять активно використовувати це слово, щоб авдиторія розуміла масштаби цього явища.

Підтримати ініціативу досить просто і це може зробити кожен охочий, використовуючи хештеги використовуючи хештеги #BrandNewFascism #Rashism #Ruscism.

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