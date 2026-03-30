ЗСУ просунулися на 3 напрямках фронту: огляд фронту від ISW

З початком весни російські війська активізували наступ на різних напрямках. Втім, значних успіхів ворогові досягти не вдалося.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг боїв на фронті. За даними аналітиків, українські сили просунулися на 3 напрямках, а росіяни – на одному.

Де просунулися ЗСУ, а де – окупанти?

Українські військові нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Так, геолоковані відеоматеріали, опубліковані 28 – 29 березня, свідчать про те, що Сили оборони нещодавно просунулися:

на північний схід від Костянтинівки;

на схід від Прилук (на північний захід від Гуляйполя);

у західній частині Запорізької області. На знімках зафіксовано російський удар по українській позиції на південь від Малої Токмачки (південний схід від Оріхова) – району, де окупанти раніше заявляли про свою присутність.

Тим часом агресор просунувся під час нещодавнього механізованого штурму на Олександрівському напрямку, а саме на північний схід від Іванівки (північний схід від Олександрівки).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на інших напрямках фронту?

Слов'янський напрямок: Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що окупанти продовжують обмежені штурмові дії вздовж лінії Закітне – Різниківка.

Російські сили намагаються прорватися до Рай-Олександрівки з північного сходу та південного сходу і оточити українські сили, які обороняють райони на схід від Рай-Олександрівки.

Українська оборона змушує російське командування перекидати частину підрозділів, які раніше діяли на дорозі Лиман – Сіверськ ( на північний схід від Рай-Олександрівки) у район Закітного.

Куп'янський напрямок. Російські сили на Куп'янському напрямку використовують різні типи дронів – Shahed, реактивні "Шахеди" / "Герберу", волоконно-оптичні FPV-дрони "Князь Вандал Новгородський" і дрони "Молнія" —– для ударів по українській логістиці та цивільних об'єктах. Росія змінила тактику: раніше майже не била по лікарнях, а тепер регулярно атакує навіть швидкі та екстрені служби. ISW оцінює, що агресор все частіше навмисно використовує FPV-дрони для ударів по цивільних.

Загальна оцінка російського наступу навесні 2026 року

Російські війська мають проблеми з просуванням у північній частині українського "фортифікаційного поясу" після початку весняно-літнього наступу 2026 року.

За даними українського спостерігача Костянтина Машовця, частини 3-ї російської армії після місяця просування зупинилися на ділянці біля Кривої Луки та Закітного. Протягом останнього тижня вони фактично не просунулися після локального прориву української оборони.

Інші російські угруповання на Лиманському та Костянтинівському напрямках рухаються ще повільніше.

Через це саме 3-тя армія вважається єдиною, яка потенційно може спробувати прямий наступ на Слов'янськ і Краматорськ. Однак такий наступ без підтримки з флангів може призвести до великих втрат і мінімального прогресу.

Через це росіяни можуть перекинути ці сили на інші напрямки – Лиман або Костянтинівку – замість прямого удару по Слов'янську.

ISW зазначає, що російський наступ, який, ймовірно, почався в середині березня, спочатку був інтенсивним, але зараз сповільнився через втрати та складні умови, включно з погодою та браком маскування. Українська сторона також вважає, що росіяни чекають кращих погодніх умов для атак.

Загалом аналітики оцінюють, що Росія навряд чи зможе захопити весь "фортифікаційний пояс" у 2026 році.