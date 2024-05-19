НПЗ у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу після падіння безпілотників
Нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краю Росії призупинив свою роботу після атаки безпілотників у ніч проти 19 травня.
Про це пишуть росЗМІ з посиланням на керівництво компаній "Слов'янськ ЕКО". Зокрема, у компанії заявили, що дрони, які атакували Слов'янський НПЗ, несли заряди з уражаючими елементами у вигляді сталевих кульок.
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На території підприємства є видимі руйнування. Після прильотів роботу заводу зупинили. Після слідчих заходів працівники оглядатимуть обладнання та установки, щоб оцінити збитки,
– ідеться у повідомленні.
Постраждалих, переконуть, що немає. У компанії також зазанчили, що поки незрозуміло, коли завод відновить роботу.
Скільки дронів атакували НПЗ
Голова Слов'янського району, де розташований уражений НПЗ, заявив, що на території заводу "впали" 6 безпілотників. Після "падіння" пролунали два вибухи.
Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи та пожежі в районі двох нафтопереробних заводів: у Слов'янську-на-Кубані, а також у Виборзі Ленінградської області.
Щоправда, губернатор Ленінградської області заспокоїв, що у будівлі старої виборзької нафтобази нібито стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів.
Також безпілотники нібито намагались атакувати аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю.Зауважте. У міноборони Росії станом на ранок повідомили, що їх ППО цієї ночі нібито знищила 60 дронів над двома областями Росії, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.