НПЗ у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу після падіння безпілотників

Нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краю Росії призупинив свою роботу після атаки безпілотників у ніч проти 19 травня.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на керівництво компаній "Слов'янськ ЕКО". Зокрема, у компанії заявили, що дрони, які атакували Слов'янський НПЗ, несли заряди з уражаючими елементами у вигляді сталевих кульок.

Дивіться також ATACMS і десятки дронів: в Росії знову заявили про масовану атаку

На території підприємства є видимі руйнування. Після прильотів роботу заводу зупинили. Після слідчих заходів працівники оглядатимуть обладнання та установки, щоб оцінити збитки,

– ідеться у повідомленні.

Постраждалих, переконуть, що немає. У компанії також зазанчили, що поки незрозуміло, коли завод відновить роботу.

Скільки дронів атакували НПЗ

Голова Слов'янського району, де розташований уражений НПЗ, заявив, що на території заводу "впали" 6 безпілотників. Після "падіння" пролунали два вибухи.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи та пожежі в районі двох нафтопереробних заводів: у Слов'янську-на-Кубані, а також у Виборзі Ленінградської області.

Щоправда, губернатор Ленінградської області заспокоїв, що у будівлі старої виборзької нафтобази нібито стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів.

Також безпілотники нібито намагались атакувати аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю.