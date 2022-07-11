ЗСУ відбили штурм окупантів біля Краснопілля на Слов'янському напрямку
11 липня 2022 , 07:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
російські окупанти намагалися штурмувати район поблизу Краснопілля, що на Донеччині. Проте ЗСУ відкинули їх.
Загалом ситуація на Слов'янському напрямку важка, але контрольована. ворог продовжує обстрілювати регіон з різних видів зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні Генерального штабу 11 липня.
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Штурм ворога біля Краснопілля ЗСУ зупинили
Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили,
– пишуть у Генштабі.
На Слов'янському напрямку ворог атакував зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Богородичного.
Ситуація на Донбасі
- На Донецькому напрямку є ознаки підготовки окупантів до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення, активізувалася авіація.
- На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії район неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Також вони завдали авіаударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка,
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