ЗСУ відбили штурм окупантів біля Краснопілля на Слов'янському напрямку

російські окупанти намагалися штурмувати район поблизу Краснопілля, що на Донеччині. Проте ЗСУ відкинули їх.

Загалом ситуація на Слов'янському напрямку важка, але контрольована. ворог продовжує обстрілювати регіон з різних видів зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні Генерального штабу 11 липня.

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Штурм ворога біля Краснопілля ЗСУ зупинили

Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили,

– пишуть у Генштабі.

На Слов'янському напрямку ворог атакував зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Богородичного.

Ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку є ознаки підготовки окупантів до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення, активізувалася авіація.

На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії район неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Також вони завдали авіаударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка,

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