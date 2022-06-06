На Слов'янському напрямку українські війська відкинули росіян, – Міноборони

Після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Однак ЗСУ відбили атаку та завдали противнику значних втрат.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. За його словами, Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.

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Росіяни зазнали втрат на Донбасі

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки

– повідомив речник.

Він додав, що сили протиповітряної оборони ЗС України збили російський бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Ситуація на фронті

На Луганщині Збройні Сили України відбили половину Сєвєродонецька. Там тривають запеклі вуличні бої.

Російські окупанти обстріляли пекарню в Лисичанську. Крім неї, окупанти поцілили в декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки.

Також серйозних руйнувань зазнала Гірська громада. Зокрема, вороги зруйнували 16 будинків у Золотому, 3 – в Гірському, 6 – у Врубівці. Відомо, що 1 людина загинула. Окрім того, 5 червня вдалося евакуювати 98 людей.

Донеччину також протягом доби обстрілювали по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, "Градів", також були ракетні удари.

Під обстрілами опинилися Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, загинуло 2 цивільних. Там триває евакуація населення.

Також російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Так окупанти намагаються створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

Ввечері 5 червня та вночі окупанти обстріляли житлові райони околиць Харкова, зокрема Салтівку. Також вони атакували населені пункти Близнюки, Первомайський та Слобожанське. По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом на Харківщині за добу є 10 поранених та 3 загиблих.

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