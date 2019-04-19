Slow-living в серці Нью-Йорка: українці збудують житловий комплекс на Манхеттені

Українська архітектурна компанія archimatika збудує незвичний житловий комплекс в одному з найвідоміших районів Нью-Йорка – Манхеттені.

Житловий комплекс Snail Apartments у серці Великого Яблука має стати зовсім новою концепцією житлового будинку для успішних людей, які живуть в одному з найбільш метушливих міст на планеті, але навчились поспішати повільно.

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Як виглядатимуть помешкання від української архітектурної компанії в історичному ядрі Нью-Йорка та чим вони будуть особливі пише Pragmatika.Media.

Пілотну версію фасаду житлового комплексу бізнес-класу прикрашають гігантські равлики, зроблені з латуні.

Індивідуальності будівлі додає оригінальне скління – вікна будуть виконані з гнутого скла, яке ніби візуально згладжує гострі кути.



Будівля матиме вікна із гнутого скла//Фото: pragmatika.media

Простір публічних приміщень комплексу просякнутий мультифункціональністю. На одному з поверхів передбачені SPA-зона, лаунж, кімната для йоги, сауна, душ і навіть невеликий японський сад з виходом на терасу.



Як виглядатиме публічний простір у житловому комплексі Snail Apartments//Фото: pragmatika.media

Концепція "повільного життя" втілена й в інтер'єрі помешкань. Архітектори переконані, що навіть в центрі жвавого мегаполісу людям дуже важливо мати відокремлену зону комфортності та приватності як в спальнях, так і загальних кімнатах.

10-поверхова будівля (площею 2950 метрів квадратних) передбачає 30 апартаментів площею від 27 до 170 метрів квадратних. Тут буде й невелике житло, яке більше нагадує номери "люкс" у готелях та гігантський пентхаус на верхніх поверхах.

Концепція житлового комплексу Snail Apartments на Манхеттені: дивіться фото