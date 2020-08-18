Сльози і підписи під тиском: члени виборчкомів Мінська розповіли про фальсифікації
Щодня з’являються нові свідчення масштабних фальсифікацій на виборах президента в Білорусі. Члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі порушення під час підрахунку голосів.
Інформацію про масові порушення від членів виборчих комісій на умовах анонімності зібрала Meduza.
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Історія "Антона": як 70% перетворюються у 20%
Один із членів виборчкому на умовах анонімності (названий у матеріалі Антоном) розповів, що 9 серпня 70% людей приходили на дільниці з білими стрічками – символом опозиції.
За словами чоловіка, спершу рахували бюлетені дострокового голосування – перемагав чинний президент. У день основних виборів була протилежна ситуація – майже всі були за Тихановську.
Коли ми підрахували голоси, по обличчях членів комісії було видно, що всі радіють. Навіть без підсумкового підрахунку було зрозуміло, що понад 60% за Тихановську,
– розповів член комісії.
Після цього голова та секретар почали підсумовувати. Чоловік каже, що його попросили відійти та "не стояти над душею". Результати голосувань були такими: за Лукашенка понад 50%, а у Тихановської – приблизно 20%.
Член комісії не хотів підписувати неправдиву інформацію, втім злякався та все ж поставив свій підпис. Каже, так зробили й інші, хоча дехто при цьому плакав.
"Антон" також розповів, що чергував три дні на дострокових виборах. За його словами, дані членів ДВК про кількість тих, хто проголосував за день, не збігалися з тими, що були в протоколах.
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Історія "Маргарити": у кілька разів більша купка бюлетенів нічого не означає
Інша членкиня виборчої комісії, "Маргарита", також розповіла про завищення кількості тих, хто проголосував достроково.
Виходило, що кількість людей була завищена кожного дня: 7 серпня на 30 осіб, 8-го – на 50,
– розповіла жінка.
Під час основного голосування результати були сфальсифіковані на користь Лукашенка. "У моїй купці з бюлетенями основного дня виборів у Тихановської було в шість разів більше голосів, ніж у Лукашенка", – зазначила членкиня комісії.
Така ж ситуація була в її колег. Результати прийняв голова виборчої комісії. У підсумку оголосили, що Тихановська програла. Багато хто почав плакати, жінка каже, що вона теж не могла стриматися.
"Викладачі, які були зі мною у виборчій комісії, досить швидко підписали протокол. Коли черга дійшла до студентів, кожен хвилин п'ять сидів над протоколом. Ми просто не могли підписати цей папір", – пригадує білоруска. Однак зі страху все ж підписали.
Історія "Костянтина": вигнали за "особливу думку"
Чоловікові пропонували підписати протокол кінцевих підсумків голосування ще 8 серпня, але він відмовився. Кількість тих, хто проголосував достроково, за його словами, теж була завищена.
9 серпня понад половина людей приходили з білими стрічками та в червоно-білому одязі. 80% складали бюлетені гармошкою – так робити закликало співтовариство "Чесні люди", щоб показати, що голосуєш не за Лукашенко,
– зазначив чоловік.
Уся скринька була у таких голосах "проти Лукашенка".
Згодом через грубі порушення "Костянтин" хотів дописати свою "особливу думку", проте його виключили з комісії.
"Купка за Тихановську була в п'ять разів більше, ніж за Лукашенка. У протоколі написали, що за Лукашенка понад 500 людей, а за Тихановську – 100. Ці цифри придумали з повітря", – додав член комісії.
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Чоловік теж підтверджує фальсифікації на достроковому голосуванні і в основний день.
За його словами, на попередньому голосуванні за Лукашенка було понад 300, за Тихановську – приблизно 70. 9 серпня більшість була за Тихановську: понад 1 000 голосів проти 150 за Лукашенка.
Каже, що тоді порахував задля цікавості – за Тихановську виходило щонайменше 60%.
Потім ми сиділи і чекали, поки протокол вивісять на дверях. Люди стали емоційно говорити голові, аби вивісив протокол. Він: "Так-так-так". Ми виходимо з приміщення, там нас вже чекає ОМОН,
– додав чоловік.
Силовики наказали: "Давайте швидше вантажтеся в автобус". Людей розвезли по домівках, а результати так і не озвучили.
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Протести у Білорусі: основне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.
- Наразі протести тривають вже десятий день.