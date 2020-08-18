Щодня з’являються нові свідчення масштабних фальсифікацій на виборах президента в Білорусі. Члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі порушення під час підрахунку голосів.

Інформацію про масові порушення від членів виборчих комісій на умовах анонімності зібрала Meduza.

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Історія "Антона": як 70% перетворюються у 20%

Один із членів виборчкому на умовах анонімності (названий у матеріалі Антоном) розповів, що 9 серпня 70% людей приходили на дільниці з білими стрічками – символом опозиції.

За словами чоловіка, спершу рахували бюлетені дострокового голосування – перемагав чинний президент. У день основних виборів була протилежна ситуація – майже всі були за Тихановську.

Коли ми підрахували голоси, по обличчях членів комісії було видно, що всі радіють. Навіть без підсумкового підрахунку було зрозуміло, що понад 60% за Тихановську,

– розповів член комісії.

Після цього голова та секретар почали підсумовувати. Чоловік каже, що його попросили відійти та "не стояти над душею". Результати голосувань були такими: за Лукашенка понад 50%, а у Тихановської – приблизно 20%.

Член комісії не хотів підписувати неправдиву інформацію, втім злякався та все ж поставив свій підпис. Каже, так зробили й інші, хоча дехто при цьому плакав.

"Антон" також розповів, що чергував три дні на дострокових виборах. За його словами, дані членів ДВК про кількість тих, хто проголосував за день, не збігалися з тими, що були в протоколах.

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Історія "Маргарити": у кілька разів більша купка бюлетенів нічого не означає

Інша членкиня виборчої комісії, "Маргарита", також розповіла про завищення кількості тих, хто проголосував достроково.

Виходило, що кількість людей була завищена кожного дня: 7 серпня на 30 осіб, 8-го – на 50,

– розповіла жінка.

Під час основного голосування результати були сфальсифіковані на користь Лукашенка. "У моїй купці з бюлетенями основного дня виборів у Тихановської було в шість разів більше голосів, ніж у Лукашенка", – зазначила членкиня комісії.

Така ж ситуація була в її колег. Результати прийняв голова виборчої комісії. У підсумку оголосили, що Тихановська програла. Багато хто почав плакати, жінка каже, що вона теж не могла стриматися.

"Викладачі, які були зі мною у виборчій комісії, досить швидко підписали протокол. Коли черга дійшла до студентів, кожен хвилин п'ять сидів над протоколом. Ми просто не могли підписати цей папір", – пригадує білоруска. Однак зі страху все ж підписали.

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Чоловікові пропонували підписати протокол кінцевих підсумків голосування ще 8 серпня, але він відмовився. Кількість тих, хто проголосував достроково, за його словами, теж була завищена.

9 серпня понад половина людей приходили з білими стрічками та в червоно-білому одязі. 80% складали бюлетені гармошкою – так робити закликало співтовариство "Чесні люди", щоб показати, що голосуєш не за Лукашенко,

– зазначив чоловік.

Уся скринька була у таких голосах "проти Лукашенка".

Згодом через грубі порушення "Костянтин" хотів дописати свою "особливу думку", проте його виключили з комісії.

"Купка за Тихановську була в п'ять разів більше, ніж за Лукашенка. У протоколі написали, що за Лукашенка понад 500 людей, а за Тихановську – 100. Ці цифри придумали з повітря", – додав член комісії.

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Чоловік теж підтверджує фальсифікації на достроковому голосуванні і в основний день.

За його словами, на попередньому голосуванні за Лукашенка було понад 300, за Тихановську – приблизно 70. 9 серпня більшість була за Тихановську: понад 1 000 голосів проти 150 за Лукашенка.

Каже, що тоді порахував задля цікавості – за Тихановську виходило щонайменше 60%.

Потім ми сиділи і чекали, поки протокол вивісять на дверях. Люди стали емоційно говорити голові, аби вивісив протокол. Він: "Так-так-так". Ми виходимо з приміщення, там нас вже чекає ОМОН,

– додав чоловік.

Силовики наказали: "Давайте швидше вантажтеся в автобус". Людей розвезли по домівках, а результати так і не озвучили.

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