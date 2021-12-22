"Слуга" Галушко замість вибачень знову назвав поліцейських "дебілами"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко потрапив у скандал через свої розбірки з поліцейськими, які трапились ще 18 грулня 2020 року. Проте вибачення від Галушка поки не дочекались: політик впевнений, що не праві були саме правоохоронці.

Резонансну історію "слуга народу" прокоментував одному з українських телеканалів. Галушко впевнений, що неправі були саме поліцейські.

З чого все починалось "Ти дєбіл, слушай мєня": "слуга" Галушко ображав поліцейських, які зупинили його авто

Галушко вважає, що його авто зупинили без підстав

За кермом машини, яку зупинили правоохоронці, був не Галушко, а його водій. Проте при цьому політик впевнений, що поліція діяла неправомірно.

Усе, що записано в протоколі, "слуга народу" називає брехнею і для правоохоронців знов не шкодує "міцних слів".

Обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли, значить,

– сказав Галушко.

У "Слузі народу" засудили поведінку Галушка

Зазначимо, що раніше у "Слузі народу" засудили поведінку свого колеги по фракції. Речниця Юлія Палійчук підтвердила, що інцидент – реальний. Ба більше, Галушко про це відео знав і "ним його шантажував колишній голова МВС Арсен Аваков".

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Головне про скандал з Миколою Галушком:

Інцидент трапився ще 18 грудня 2020 року, проте його оприлюднили 22 грудня 2021 року.

На кадрах видно, що машину Галушка зупинили в центрі Києва.

Сам політик під'їхав пізніше і влаштував розбірки з поліцейськими.

Під час суперечки Галушко називав правоохоронців "дебілами".

Дивіться відео про ще одного скандаліста – ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі: розбірки на блокпості