"Слуга" Галушко замість вибачень знову назвав поліцейських "дебілами"
Джерело:24 канал
Нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко потрапив у скандал через свої розбірки з поліцейськими, які трапились ще 18 грулня 2020 року. Проте вибачення від Галушка поки не дочекались: політик впевнений, що не праві були саме правоохоронці.
Резонансну історію "слуга народу" прокоментував одному з українських телеканалів. Галушко впевнений, що неправі були саме поліцейські.
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Галушко вважає, що його авто зупинили без підстав
За кермом машини, яку зупинили правоохоронці, був не Галушко, а його водій. Проте при цьому політик впевнений, що поліція діяла неправомірно.
Усе, що записано в протоколі, "слуга народу" називає брехнею і для правоохоронців знов не шкодує "міцних слів".
Обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли, значить,
– сказав Галушко.
У "Слузі народу" засудили поведінку Галушка
Зазначимо, що раніше у "Слузі народу" засудили поведінку свого колеги по фракції. Речниця Юлія Палійчук підтвердила, що інцидент – реальний. Ба більше, Галушко про це відео знав і "ним його шантажував колишній голова МВС Арсен Аваков".
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Головне про скандал з Миколою Галушком:
- Інцидент трапився ще 18 грудня 2020 року, проте його оприлюднили 22 грудня 2021 року.
- На кадрах видно, що машину Галушка зупинили в центрі Києва.
- Сам політик під'їхав пізніше і влаштував розбірки з поліцейськими.
- Під час суперечки Галушко називав правоохоронців "дебілами".
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