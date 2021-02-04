"Слуга народу", "Голос" і ЄС просять уряд і РНБО розслідувати аварію на ТЕС Ахметова в Запоріжжі

25 депутатів Ради хочуть з'ясувати подробиці аварії на Запорізькій ТЕС, про завдані збитки та чи виконала компанія донецького мільярдера приватизаційний договір після купівлі електростанції. Про це йдеться у зверненнях на ім'я голів РНБО та уряду.

Джерело: НВ

"Ми, народні депутати України, стурбовані аварією, що сталась 3 лютого 2021 року на тепловій електростанції ДТЕК Запорізька ТЕС, що входить до складу АТ "ДТЕК Дніпроенерго", – мовиться у зверненні депутатів.

Також депутати просять РНБО перевірити інформацію, розповсюджену у ЗМІ щодо того, що на території Запорізької ТЕС "серед виробничих установок ввечері була пожежа".

Додатково представники парламенту хочуть, аби голова РНБО Олексій Данилов створив комісію з розслідування причин аварії на Запорізькій ТЕС та надав інформацію про наслідки аварії та оцінку завданих збитків.

Крім того, депутати прагнуть отримати копію договору купівлі-продажу Запорізької ТЕС компанією ДТЕК, а також акти Фонду держмайна України з виконання умов договору у частині забезпечення екологічних вимог: встановлення фільтрів і моніторингу викидів.

І дізнатися, чому робоча група РНБО з питань подолання загроз в енергетичній сфері задекларувала подальше нарощування теплової енергії, що суперечить міжнародним зобов‘язанням по відмові від викопних видів палива на користь чистої енергетики.

З цими ж вимогами народні обранці звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Підписанти: