"Слуга народу", "Голос" і ЄС просять уряд і РНБО розслідувати аварію на ТЕС Ахметова в Запоріжжі

25 депутатів Ради хочуть з'ясувати подробиці аварії на Запорізькій ТЕС, про завдані збитки та чи виконала компанія донецького мільярдера приватизаційний договір після купівлі електростанції. Про це йдеться у зверненнях на ім'я голів РНБО та уряду.
Джерело: НВ
"Ми, народні депутати України, стурбовані аварією, що сталась 3 лютого 2021 року на тепловій електростанції ДТЕК Запорізька ТЕС, що входить до складу АТ "ДТЕК Дніпроенерго", – мовиться у зверненні депутатів.
Також депутати просять РНБО перевірити інформацію, розповсюджену у ЗМІ щодо того, що на території Запорізької ТЕС "серед виробничих установок ввечері була пожежа".
Додатково представники парламенту хочуть, аби голова РНБО Олексій Данилов створив комісію з розслідування причин аварії на Запорізькій ТЕС та надав інформацію про наслідки аварії та оцінку завданих збитків.
Крім того, депутати прагнуть отримати копію договору купівлі-продажу Запорізької ТЕС компанією ДТЕК, а також акти Фонду держмайна України з виконання умов договору у частині забезпечення екологічних вимог: встановлення фільтрів і моніторингу викидів.
І дізнатися, чому робоча група РНБО з питань подолання загроз в енергетичній сфері задекларувала подальше нарощування теплової енергії, що суперечить міжнародним зобов‘язанням по відмові від викопних видів палива на користь чистої енергетики.
З цими ж вимогами народні обранці звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Підписанти:
- Леся Василенко, "Голос";
- Ірина Геращенко, "Європейська солідарність";
- Інна Совсун, "Голос";
- Олег Бондаренко, "Слуга народу";
- Андрій Жупанин, "Слуга народу";
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська солідарність";
- Євгенія Кравчук, "Слуга народу";
- Андрій Герус, "Слуга народу";
- Ігор Кривошеєв, "Слуга народу";
- Андрій Задорожний, "Слуга народу";
- Юлія Овчинникова, "Слуга народу";
- Олена Криворучкіна, "Слуга народу";
- Кирило Нестеренко, "Слуга народу";
- Дмитро Наталуха, "Слуга народу";
- Леся Забуранна, "Голос";
- Альона Шкрум, "Батьківщина";
- Марія Мезенцева, "Слуга народу";
- Олена Хоменко, "Слуга народу" (не підписала звернення до КМУ);
- Соломія Бобровська, "Голос";
- Роман Костенко, "Голос";
- Ярослав Железняк, "Голос";
- Ярослав Рущишин, "Голос";
- Ярослав Юрчишин, "Голос";
- Галина Васильченко, "Голос".