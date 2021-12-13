"Слуга народу" обиратиме членів Нацради з питань телебачення

У Верховній Раді обиратимуть членів до Нацради з питань радіомовлення і телебачення. Повноваження чинного складу завершилися ще у 2019 році. Однак вони працюють до призначення нового.

За своєю квотою партія "Слуга народу" пропонуватиме кандидатуру Ольги Герасим'юк. З 2020 року вона очолює Нацрада.

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Хто може увійти до складу Нацради

Питання про призначення членів Нацради з повноваженнями терміном до 5 років внесли до порядку денного засідання Верховної Ради. Чинна очільниця Ольга Герасим'юк, яка на посаді з 2020 року, може продовжити свою роботу за квотою парламенту.

За квотою громадських організацій на посаду члена Нацради пропонують Олександра Бурмагіна – медіаюриста громадської організації "платформа прав людини" й одного з авторів законопроєкту "Про медіа".

За тією ж квотою пропонують Олега Черниша, який є дійсним членом Нацради з 2014 року.

Чому призначення не відбувалося 2 роки

Термін повноважень трьох членів Нацради, серед яких Ольга Герасим'юк та Олег Черниш, завершився 4 липня 2019 року. За їхнє звільнення Верховна Рада проголосувала у жовтні 2019 року. Опісля відкрили прийом заявок.

Члени Нацради, яких звільнив парламент, продовжили виконувати свої обов'язки. Для цього внесли поправки до відповідного законопроєкту.

Після рішення парламенту оголосили конкурс на вакантні посади. Тоді було 15 заявок. Однак перед початком їх розгляду, в Україні почався карантин через пандемію. Розгляд кандидатур відклали й повернулися до цього питання у серпні 2021 року. Свої заявки поновили 13 кандидатів.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням законодавства України в ЗМІ та бере участь у розробленні та реалізації державної політики в медіа