"Слуга народу" просила, щоб звільнені міністри не звітували про свою роботу

Давид Арахамія просив міністрів, яких 3 листопада відправили у відставку, не звітувати наостанок про свою роботу. Таке рішення політик пояснив тим, що не варто гаяти час.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія зізнався, що й особисто просив про це. Усе тому, що наразі бракує часу, аби провести всі законопроєкти, які цього тижня перебувають на порядку денному.

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За словами політика, на кожного міністра довелося б витратити близько години. Арахамія зауважив, що "ми вже посипалися по строках, ми просто посиплемося повністю".

Тому я особисто просив не про звіт, присутність – це їхнє бажання, приходити чи не приходити,

– заявив глава фракції.

Відставки 3 листопада: головне

У Кабміні у середу, 3 листопада, відбулися кадрові зміни. Народні обранці проголосували про відставку 5 міністрів.

Як голосували у Раді