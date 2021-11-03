"Слуга народу" просила, щоб звільнені міністри не звітували про свою роботу
Джерело:"Радіо Свобода"
Давид Арахамія просив міністрів, яких 3 листопада відправили у відставку, не звітувати наостанок про свою роботу. Таке рішення політик пояснив тим, що не варто гаяти час.
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія зізнався, що й особисто просив про це. Усе тому, що наразі бракує часу, аби провести всі законопроєкти, які цього тижня перебувають на порядку денному.
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За словами політика, на кожного міністра довелося б витратити близько години. Арахамія зауважив, що "ми вже посипалися по строках, ми просто посиплемося повністю".
Тому я особисто просив не про звіт, присутність – це їхнє бажання, приходити чи не приходити,
– заявив глава фракції.
Відставки 3 листопада: головне
У Кабміні у середу, 3 листопада, відбулися кадрові зміни. Народні обранці проголосували про відставку 5 міністрів.
Як голосували у Раді
- "За" відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського свої голоси віддали 322 нардепи.
- "За" відставку першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка – 320 нардепів.
- "За" відставку віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова – 329 нардепів.
- "За" відставку віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського – 342 нардепи.
- "За" відставку міністра оборони Андрія Тарана – 341 нардеп.