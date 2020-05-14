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"Слуга народу" та вибори мерів у містах України: що задумала президентська партія

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Місцеві вибори 2020: "Слуга народу" висуватиме кандидатів в усіх містах
Місцеві вибори 2020: "Слуга народу" висуватиме кандидатів в усіх містах / "Полтавщина"

"Слуга народу" братиме активну участь у місцевих виборах 2020 року. Стосується це й виборів міських голів. Побореться президентська полісила за посади мерів усіх міст, включно з Києвом.

Участь "Слуги народу" у виборах мерів 

Як підкреслив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, його політсила буде висувати кандидатів на посади міського голови у всіх містах України. Це стосується й тих населених пунктів, де вже є популярні мери з підтримкою. Відповідна заява Корнієнка пролунала у коментарі виданню "Апостроф".

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Коментуючи відбір кандидатів, він зазначив, що сьогодні партія "Слуга народу" збирає інформацію з кількох джерел. Зокрема, команда очільника Мінцифри Михайла Федорова та першого заступника очільника ОПУ Сергія Трофімова займається інтеграцією в одну систему всього, що стосується регіонального розвитку.

Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОПУ, щось із депутатської лінії. У них є цікава ідея, суть якої в тому, що вони багато-багато людей знайшли за певними параметрами, і ми дивимося на цих людей, з кимось із них ведемо бесіди, 
– зазначив Корнієнко.

За його словами, за цими параметрами найчастіше знаходять не політиків. Це може бути:

  • або великий бізнесмен,
  • або управлінець,
  • або відома людина в місті.

"У них є якийсь портрет, за яким ми це все робимо. Потім ми відбираємо шортлисти таких людей і проводимо з ними переговори", – зауважив один із лідерів "Слуги народу".

Як у "Слузі народу" відбирають кандидатів 

Корнієнко додав, один із критеріїв, які перед собою ставить його політсила, – щоб у людей не було питання, "чому він?" Як приклад він нагадав, коли Володимир Зеленський ішов у президенти у людей було багато питань, але питання "чому він?" виникало лише у системних супротивників.

"Також ми в містах дивимося ймовірних кандидатів у мери. Це люди з цінностями та які прийшли зі сфер, де є успішний досвід. Чинні мери часто тиснуть на те, що вони – досвідчені, але багато хто з них були мерами вперше. Той же Філатов був бізнесменом і трохи побув заступником губернатора. Але навчився якось. Тому і наші кандидати зможуть якось керувати містами, особливо, якщо ми дамо їм інструменти", – каже голова партія "Слуга народу".

Загалом підбором кандидатів займається широке коло людей, продовжує він. Так, "Слуга народу" залучає й свої регіональні структури, хтось когось радить, десь голова однойменної парламентської фракції Давид Арахамія когось радить."Я б сказав, що Федоров і Трофімов його координують. А фінальне рішення ухвалюватиме президент, тому що це його партія, і він – наш лідер", – підкреслив Корнієнко.

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Як складається ситуація з Києвом

Корнієнко повідомив, що це питання в "Слузі народу" обговорюють окремо та довго. І незабаром кияни все мають дізнатися з перших уст.

Він розповів, що "Слуга народу" має кандидатури, які могли б скласти конкуренцію чинному меру Віталію Кличку. Керівник "Слуги народу" знову пригадав похід Зеленського в президенти – зокрема, тоді високі рейтинги були у Петра Порошенко. І це тривало, поки чинний президент не оголосив про передвиборчу кампанію.

Щодо кандидатур, то мовиться про різних людей: і з команди, і не з команди, і розглядають вони Миколу Тищенка.

Ми ж не можемо викинути всіх, хто вже заявився на цю роль. Я думаю, якщо буде публічний праймеріз, то в ньому братимуть участь всі: Микола Тищенко, Олександр Ткаченко і ще є купа охочих, навіть всередині нашої партії. Або ми визначимося всередині себе, або ми запитаємо киян,
– розповів Корнієнко.

Чи підтримає "Слуга народу" Кличка, парламентар відповів, що про це також запитуватимуть киян. Проте загалом вони мають намір висунути кандидата, який у чесній боротьбі спробує перемогти чинного столичного міського голову.

Корнієнко додав, що питанням столиці у "Зе!Команді" займаються всі, оскільки "Київ – як країна в мініатюрі".

До теми В "Слузі народу" є сильніші кандидати за Ткаченка чи Тищенка, – Трофімов про вибори мера Києва

Коротко про місцеві вибори 2020 

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня 2020 року. У "Слузі народу" та в Раді сподіваються, що до цього часу Україна вийде з карантину.

На місцевих виборах обиратимуть голів і депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. На організацію місцевих виборів виділили 1 мільярд гривень.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Олександр Корнієнко Микола Тищенко Віталій Кличко Новини Києва Місцеві вибори 2020 Слуга народу Новини України Новини політики
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