"Слуга народу" задовольнила заяву Безуглої на вихід з партії

Українська нардепка Мар'яна Безугла 6 лютого повідомила, що вона більше не перебуває у партії "Слуга народу". Заяву на вихід Безуглої задовольнила глава партії Олена Шуляк.

Сама Безугла зазначила, що після виходу зі "Слуги народу" буде і далі докладати зусиль, щоб "правди і свідомого ставало більше". Вона також запевнила у підтримці президента Володимира Зеленського.

До теми Безугла заявила, що вийшла з партії та фракції "Слуга народу"

Нардепка прокоментувала вихід зі "Слуги народу"

Безугла у своєму дописі у фейсбуці зазначила, що за весь час перебування у партії "Слуга народу" була членом політичної ради, головою комітету національної безпеки та оборони в політраді, членом Політичної ради Київського осередку, відповідала за весь Оболонський район та зокрема за офіс партії на Оболоні.

За словами нардепки, здавалося, це були непогані позиції, багато можливостей. Але, на її думку, це було не так.

Бо всі мої спроби довести, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019 року, змінити формат, позиціонування, розсекретити дані щодо членів партії, що воюють, (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, – все ігнорувалося,

– написала вона.

Безугла також зауважила, що окремою була її боротьба з нардепом Тищенком. Однак вона зазначила, що його виключення з партії досягли й тоді Олена Шуляк підтримала це рішення.

"До речі, за регіональну політику та всі осередки партії як Голова Національної ради громад в "Слуга Народу" відповідає Завітневич, голова Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Але він більше приділяє увагу контролю за Черкаською областю, ніж регіональному розвитку", – зазначила Безугла.

За її словами, в партії "не відбувається майже нічого, всі самі по собі". І як би голова Олена Шуляк "не полірувала б картинку, ділу те не допоможе".

Безугла висловилася щодо партії "Слугу народу"

Нердепка також сказала, що не вважає "Слугу народу" жахливою партією. Адже, на її думку, там працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей.

Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці,

– написала вона.

За словами Безуглої, в Україні партії, які проходять до парламенту, – це "завжди разові лідерські проєкти, прокладки". Але потім, на її думку, їх "перефарбовують під тих же самих лідерів чи спонсорів в іншому стилі".

"Ми – демократія, хоча і дикувата, такі шляхи обираються у відповідь на запит суспільства голосувати за месій, які водитимуть за ручку, а не ідеї та інституції. Суспільство хоче і підтримує це…" – зауважила нардепка.

Вона також наголосила, що якщо президент Володимир Зеленський, на її думку, отримавши "настільки складні обставини під час своєї каденції", як застій, епідемія та війна, виріс з себе зразка 2019, то "партія залишилася десь в інерційному минулому".