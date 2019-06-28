"Слуга народу", "Голос" та "ЄС" можуть втратити голоси через сезон відпусток, – політолог

Партії, електорат яких – це молодь, можуть втрати свої голоси через те, що вибори припадають на сезон відпусток. Це можу стосуватися партії "Слуга народу", "ЄС", та "Голос".

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Михайло Басараб.

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За його словами, треба дивитися на соціально-демографічні показники, адже це дуже важливий нюанс.

"Поясню, чому це дуже важливо. Оскільки вибори припадають на сезон відпусток. Коли українці будуть масово їхати на відпочинок. Попереднє опитування групи "Рейтинг" показало це. Вони запитували, чи плануєте ви відпустку в цей період, і накладали це на електоральні групи прихильників різних політичних партій", – розповів Басараб.

І я вам скажу, що, наприклад, партія "Слуга народу" може не дорахуватися п'ятої частини своїх виборців, які будуть в цей час або копати картоплю, як ви кажете, або поїдуть десь в Туреччину чи якісь інші країни відпочивати. Це ж стосується і партії "Голос", і партії "Європейська Солідарність", які можуть не дорахуватися своїх голосів через відпускний період,

– зазначив політолог.

А от партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко, або партія "Українська стратегія" Гройсмана, або партія "Сила і честь" пана Смешка, у яких більш літній виборець, за словами Басараба, можуть отримати додатковий бонус завдяки тому, що їхні виборці нікуди в цей час не поїдуть і підуть-проголосують.



Чи зможуть українці проголосувати влітку

Відео повного інтерв'ю з Михайлом Басарабом: