"Слуга народу" висунула Вікторію Алексейчук кандидаткою у депутати: що про неї відомо

Партія "Слуга народу" на з'їзді 3 лютого схвалила кандидатуру Вікторії Алексейчук кандидатом у народні депутати по 179 округу у Харківській області. Вона може зайняти місце у Раді Олексія Кучера, який переміг на цьому окрузі, але перейшов на посаду голови Харківської ОДА.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

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У засіданні партії брали участь понад 10 осіб, в тому числі глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко. Харківську "Слугу народу" представляв Павло Сушко.

Відзначимо, що довибори у виборчому окрузі №179 у Харківській області відбудуться 15 березня. Округ №179 із центром у Краснограді охоплює Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони.

Що відомо про Вікторію Алексейчук

Вікторія Алексейчук – юристка, доцентка кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, членкиня міжнародної організації "Конгресу криміналістів".

За словами Євгенії Кравчук, Алексейчук була у складі так званої Зе! Команди з самого початку. На президентських виборах вона також була довіреною особою Володимира Зеленського.

Вона балотувалася на 174 окрузі у Харкові, але програла самовисуванцю Олександру Фельдману. Після перемоги Кучера на 179 окрузі стала його радницею на громадських засадах.

За інформацією харківського видання Kharkiv Today, Алексейчук – соратниця Вадима Слюсарева (експрикордонник і експомічника Артема Пшонки). На початку грудня 2019 року з'явилися чутки, що Алексейчук може стати віцегубернатором Харківської області.