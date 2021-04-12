"Слуги" через локдаун не збиратимуть фракцію, але прийдуть на позачергове засідання Ради

У "Слузі народу" не збиратимуть нардепів на фракцію на початку тижня через локдаун у Києві. Водночас у політсилі зазначили, що візьмуть участь у позачерговому засіданні Ради 13 квітня.

У СН також повідомили, що шукають підписи для проведення позачергового засідання парламенту, яке має відбутися 15 квітня. Про це заявила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

Читайте також Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня

Ми не плануємо фракцію цього разу. Якщо на ВРУ, як законодавчий орган влади, не поширюється локдаун, то на збори 200 плюс людей у Києві, який перебуває в червоній зоні, поширюється,

– зазначила нардепка.

Вона наголосила, що за потреби, якщо будуть якісь питання протягом тижня, їх обговорять у зумі. Але, за її словами, порядок денний більш-менш зрозумілий.

Основні документі для розгляду

Раніше у "Слузі народу" назвали кілька основних документів для розгляду на позачергових засіданнях, а саме:

пакет законопроєктів щодо реструктуризації зобов’язань по валютних кредитах;

повернення відповідальності у вигляді позбавлення волі за брехню чиновників в електронних деклараціях,

виділення коштів на роботу Міністерства аграрної політики, щоб воно могло повноцінно запрацювати,

проєкт закону, який дозволить масштабувати пілотний проєкт доступної іпотеки під 7% на 8 тисяч для сімей та інші.

Після запровадження локдауну у Киві Верховна Рада змінила план своєї роботи. Нардепи працювали лише у комітетах, все відбувалося онлайн.