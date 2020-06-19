У фракції "Слуга народу" збирають підписи про відставку Сергія Бабака з посади голови комітету Ради з питань освіти. Нардеп Лео Герос заявив, що підставою стало рішення комітету не підтримувати кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду очільника Міністерства освіти.

Тищенко збирає підписи за відставку Бабака

Підписи збирає "слуга народу" Микола Тищенко, заявив нардеп Гео Лерос на засіданні Ради, пише УНІАН.

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Представник "Велюру" (Тищенка пов’язують з київським рестораном "Велюр" – 24 канал) в парламенті збирає підписи за відставку голови комітету Бабака через те, що той відмовився підтримати кандидатуру на посаду міністра освіти,

– зазначив Лерос.

За його словами, недопустимо підтримувати людину, яка була пов’язана з "регіоналом" Дмитром Табачником. "Я не розумію, як можна голосувати за цю відрижку Табачника", – пояснив Лерос.

Що просить Гео Лерос

Він закликав депутатів фракції "Слуга народу" не підписуватися за відставку Бабака та не підтримувати кандидатуру Шкарлета.

За його словами, ця кандидатура – результат домовленості з ректорами київських закладів вищої освіти. З Шкарлетом пов’язують "поняття корупції".

"Бо ректори київських вишів обіцяли підтримати нашу колегу на місцевих виборах – на мера Києва. Ось і є весь "договорняк" цієї історії", – зазначив депутат.

Як ситуацію коментує Бабак

Нардеп під час виступу з реплікою на засіданні Ради зазначив, що справді збиралися підписи.

Але не дуже розумію, за що – можливо за те, що комітет вчора виніс таке рішення, може за те, що я є прихильником збереження ЗНО, що я роблю кроки для того, щоб наша освіта була більш якісною,

– сказав Бабак.

Та додав, якщо хтось думає, що він недостойний бути головою комітету, потрібно виносити проєкт постанови про звільнення з посади в сесійну залу і голосувати.

Важливо! У Києві 18 червня пройшли акції протесту проти ймовірного призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.

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