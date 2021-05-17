"Слуги народу" зібралися на засідання фракції: що обговорять

17 травня має відбутись засідання фракції "Слуга народу". Представники монобільшості традиційно збираються в КВЦ "Парковий".

Водночас комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав звільнення Максима Степанова – комітет залишив це питання без свого рішення. Відповідна ситуація, за інформацією кореспондентки 24 каналу, здивувала деяких представників "Слуги народу".

До теми З відставкою Степанова мають визначитись у сесійній залі, – профільний комітет

У профільному комітеті 13 нардепів ухвалили рішення, що треба винести питання про звільнення міністра у залу Верховної Ради, щоб депутати ухвалили рішення більшістю голосів, а не комітетом.

Що обговорюватимуть на засіданні

Водночас деякі "слуги народу" наполягають на тому, що Степанова все ж звільнять.

Доречніше, щоб з профільного комітету говорили, але наскільки я чула від колег – зараз там виникають певні факти, що, виявляється, Pfizer від нас влітку чекав контакту, але його не було. Зрештою президенту довелося втрутитись в ситуацію,

– розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Окрім того, мають розглянути відставки ще двох міністрів, мовиться про очільника Мінекономіки Ігоря Петрашка та голову Мінінфраструктури Владислава Криклія. Відповідних міністрів запросили на засідання фракції задля пояснення свого ставлення щодо відставки.

Також на засідання фракції запросили прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Водночас 18 травня у Верховній Раді має відбутись позачергове засідання.

"Слуги народу" зібралися на засідання фракції: дивіться відео

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