У Вишневому на Київщині у межах підготовки до місцевих виборів відкрили штаб пропрезидентської "Слуги народу". І все б нічого, але у написі політики припустилися помилки.

Фейл "Слуг народу" у Вишневому

Про відкриття штабу у Вишневому особливої інформації немає. Є лише кілька дописів у мережі. Про це пише 24 канал.

Цікаво Іво Бобул прокоментував свій курйозний допис про вибори мера Києва

На одному з таких постів про помилку нічого не мовиться. Лише є інформація, що відкрили штаб, і розмістився він на вулиці Зеленій – найімовірніше,на місці колишнього відділення "Приватбанку".



У Вишневому "слуги народу" відкрили штаб із помилкою / Cкриншот фейсбук-допису Людмили Мартиненко

Проте згодом увагу користувачів привернув увагу напис "Регіональний штаб", оскільки в цьому слові була помилка. Замість "и" автори вивіски чомусь використали використати "і", і вийшло "Регіональній штаб".

Зауважимо, що виборчою компанією "слуг народу" на Київщині керує одіозний Олександр Дубінський.

"Слуги народу" припускаються помилок не вперше

Попередній схожий випадок стався на Закарпатті. Тут з помилкою помітили цілі білборди.

Так, у лозунгу "З тими хто хоче будувати краще Закарпаття, Україну" перед словом "хто" бракує коми, оскільки це складносурядне речення. Кома тут є потрібною, адже вона відокремлює підрядну частину речення.



"Слуги народу" розмістили на Закарпатті білборди з помилкою / Фото з телеграму Віталія Глаголи

​До теми Дубінський сконфузився в прямому ефірі на темі комунальної власності Києва: відео

Цікаво, що у 2019 році під час парламентської кампанії тодішній кандидат у народні депутати від партії “Слуга народу” Олександр Пекар (68 округ) розмістив в інтернеті своє резюме. І у ньому виявили майже 20 помилок.