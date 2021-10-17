"Слуги" зберуться на засідання фракції: хочуть обговорити держбюджет-2022

Депутати від"Слуги народу" збираються на засідання фракції. Президентська фракція збирається обговорювати державний бюджет на 2022 рік.

Почнеться засідання о 19:00 18 жовтня. Про це повідомила речниця "Слуги народу" у своєму телеграмі.

До речі Стефанчук повідомив, коли Рада отримає першого віцеспікера

"Слуги" обговорять держбюджет-2022

Серед питань порядку денного – обговорення проєкту державного бюджету на 2022 рік. Подробиць щодо того, що саме обговорюватимуть "слуги", у пресслужбі не надали. Втім, як раніше розповідав нещодавно призначений спікер Руслан Стефанчук, у понеділок, 18 жовтня, проєкт бюджету розглядатимуть у комітетах Ради.

До 20 жовтня у нардепів є час, щоб проголосувати за проєкт у першому читанні. Після цього у проєкт знову зможуть вносити зміни напередодні другого читання.

Саме ж голосування, найімовірніше, пройде саме 20 жовтня.

Головне про держбюджет на 2022 рік

Джерело: 24 канал

Уряд 15 вересня розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

У проєкті бюджету заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні. При цьому на кінець року очікується курс на рівні 28,7 гривні.

Серед головних цифр документу: зменшення дефіциту бюджету до 3,5% і рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

У 2022 році очікують на 14% вищих доходів, ніж цьогоріч, а саме – 1,26 трильйона гривень.

Видатки бюджету зростуть менш суттєво, ніж доходи, – на понад 7% до 1,44 трильйона гривень.



Головне про держбюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу