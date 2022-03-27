Служба безпеки продовжує викривати диверсантів та колаборантів по всій Україні

Росія активно використовує тактику ДРГ. Це власне виявлення блокпостів, місць дислокації і переміщення ЗСУ, планування і проведення диверсійних актів у глибокому оперативному тилу.

Проте СБУ ледь не щодня затримують представників диверсійних ворожих груп. Про останні викриття повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

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У Харкові спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання "Л/ДНР" у регіоні.

В Одеській області у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрили транснаціональне ОЗУ, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

У Дніпрі СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об’єкта критичної інфраструктури міста, їх політичну орієнтованість та рівень лояльності до Росії.

У Полтавській області було виявило колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст. Її ботоферму заблоковано.

В Івано-Франківській області викрито жінку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. Ще у перший день війни агітаторка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.

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