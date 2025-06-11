Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина"

Голова СБУ Василь Малюк знову нагадав про успішну спецоперацію "Павутина", завдяки якій вдалося уразити ворога там, де він не очікував. Дрони яскраво знищили літаки, які запускали по Україні ракети.

Службаоприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина", за результатами якої вдалося уразити одразу чотири аеродроми російської армії. Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Відео про масштабну операцію СБУ

На опублікованих спецслужбою кадрах можна простежити всі хронологію подій: від того, як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога, до ураження об'єктів.

СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина",

– зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Служба безпеки провела операцію "Павутина", аби відповісти ворогові на ракетні удари по українських містах та інфраструктурі. Василь Малюк втілив задум у життя, заручившись підтримкою президента Володимира Зеленського.

На територію Росії відправили fpv-дрони, а згодом – модульні деревʼяні будиночки. Дрони заховали під дахи цих будиночків, розміщені на вантажних авто. Саме звідти БпЛА полетіли нищити російську стратенічну авіацію.