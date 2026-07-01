Служба ветеранів у поліції: у МВС окреслили, в яких випадках можуть відмовити у роботі

Ветерани можуть влаштуватися на роботу в Національну поліцію України. Водночас існують підстави, за яких кандидатам можуть відмовити у працевлаштуванні.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, у яких саме випадках відмова у службі в поліції для ветеранів є законною.

До теми Чи можуть ветерани без досвіду служби в поліції працевлаштуватися до МВС

У яких випадках ветеранам можуть відмовити у службі в поліції?

У МВС зазначили, що законними підставами для відмови можуть бути:

невідповідність кандидата кваліфікаційним вимогам до посади (наприклад, відсутність відповідної освіти, необхідних знань, навичок та досвіду);

відсутність вакантних посад;

непроходження конкурсного відбору;

неподання необхідних документів;

невідповідність стану здоров'я кандидата вимогам, встановленим законодавством для відповідної посади;

наявність інших передбачених законодавством обмежень щодо зайняття певної посади.

При цьому у міністерстві зауважили, що вакансії в Нацполіції заповнюють на конкурсній основі. Йдеться як про посади поліцейських, так і про вакансії державних службовців та цивільного персоналу.

Водночас у МВС наголосили, що працевлаштування ветеранів є одним із пріоритетів. Для цього вже внесли низку змін до законодавства.

Зокрема, поранені ветерани, які раніше служили в поліції, ЗСУ, ДПСУ, ДСНС чи інших силових структурах, можуть повернутися на службу до поліції або вступити до неї за оновленими правилами.

Також відтепер ветерани цієї категорії, які беруть участь у конкурсі на окремі посади в поліції, звільняються від перевірки фізичної підготовки. Перелік таких посад затверджує МВС.

Крім того, під час конкурсного відбору таким кандидатам нараховують додаткові бали: 15 балів для більшості посад і 20 балів – для підрозділів поліції особливого призначення.

Також, слід звернути увагу, що в органах та підрозділах Національній поліції України налічується близько 3 тисяч вакантних посад категорії державної служби та цивільного персоналу, приймання на роботу на які здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну службу", Закону України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю України тощо,

– пояснили у МВС.

Там також нагадали, що всі кандидати, незалежно від статусу, повинні відповідати вимогам до посади. Загалом на службу можуть вступити громадяни України від 18 років із повною загальною середньою освітою, які володіють українською мовою. Для окремих посад можуть діяти додаткові вимоги щодо освіти.

При цьому відмовити громадянину у службі не можуть за підставами раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Хто не може стати поліцейським, згідно із законодавством?

Закон "Про Національну поліцію" також визначає низку обмежень, пов'язаних зі службою в поліцію.

Зокрема, поліцейським не може бути особа:

визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята;

особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення кримінального правопорушення, крім реабілітованої;

особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;

особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією;

особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов'язків потрібен такий допуск;

особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції;

особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства;

особа, яка надала свідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліції.

Водночас добір на службу в поліції за конкурсом передбачає комплексну перевірку:

рівня знань;

професійних та особистісних якостей;

стану здоров'я;

фізичної підготовленості;

доброчесності;

відсутності обмежень, пов'язаних зі службою в поліції.

У ході конкурсу кандидат може бути недопущений до наступного етапу або вибути з конкурсу у разі:

непроходження тестування на знання законодавства, загальні здібності та навички (мінімальний прохідний бал – 25 по кожному з тестів),

отримання незадовільного результату перевірки рівня фізичної підготовленості,

визнання непридатним до служби за результатами військово-лікарської комісії,

встановлення обставин, що унеможливлюють проходження служби в поліції,

надання недостовірних відомостей чи документів,

нерекомендації поліцейською комісією.

За згодою кандидата також може проводитися перевірка на поліграфі.

Зрештою, у МВС підкреслили, що рішення про прийняття на службу ухвалюють лише після успішного проходження всіх етапів конкурсу. Тобто ветерану, як і будь-якому іншому кандидату, можуть відмовити у прийнятті на службу до поліції винятково з підстав, передбачених законодавством.

Статус ветерана не є підставою для відмови у працевлаштуванні. Навпаки, законодавством передбачено низку механізмів, спрямованих на сприяння реалізації ветеранами права на службу в поліції,

– резюмували у Міністерстві внутрішніх справ.

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