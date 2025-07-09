Військова служба за контрактом в Україні: які є види та строки

В Україні триває загальна мобілізація, тож українці можуть добровільно приєднатися до Збройних Сил України, підписавши контракт. Існує кілька видів контрактів, кожен з яких має свої умови та тривалість.

Залежно від освіти, посади й віку, контракти передбачають різні Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

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Види контрактів для служби

Військова служба за контрактом відкрита для всіх охочих українців, які хочуть захищати державу в лавах ЗСУ. Контракт дозволяє обрати посаду, підрозділ, навчання, а також дає соціальні гарантії та грошове забезпечення.

Види контрактів та строки:

для осіб рядового складу – 3 роки, для сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

Пов'язані з освітою:

для курсантів військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти – час навчання у закладі освіти.

для військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу – 5 років;

для осіб офіцерського складу з-поміж військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та опанували: льотні спеціальності – 10 років; інші – 5 років.

Також для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років; інших громадян – від 1 до 5 років.

для громадян України, які здобули медичну або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності – 1 рік.

Для людей від 18 до 25 років:

для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом, з-поміж громадян віком від 18 до 25 років, (також в межах проєкту "Контракт 18 – 24") – 1 рік.

Крім того зазначено, що для військових, у яких під час воєнного стану завершився строк контрактної служби, виконання обов'язків продовжується до ухвалення рішення про демобілізацію.