На службу в ДПСУ повернувся боєць, який у 2014 році вивів з оточення 150 військових

Учасник бойових дій на Сході України та полковник Держприкордонслужби повернувся у стрій. Коли ворог знову зазіхнув на нашу землю, боєць не зміг залишатися осторонь.

Військовий звернувся до російських окупантів та запросив їх в гості, аби вони сповна відчули нашу "гостинність". Він зазначив, що вже велика кількість загарбників назавжди залишиться у нашій землі.

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Вам, громадяни Росії, через неосвіченість не зрозуміти силу духу українського народу. Жодна ваша сучасна зброя не зламає нашого духу. Ми з вами різні й нічого спільного мати не хочемо,

– наголосив ветеран.

Він зазначив, що українському народу випала честь звільнити весь цивілізований світ від політики російського президента.

Зауважимо, у 2014 році військовий без жодних втрат вивів з російського оточення понад 150 бійців. Це відбувалося на ділянці луганського прикордонного загону. У 2016 році прикордонник звільнився з військової служби, однак у 2022 році вирішив повернутися.

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