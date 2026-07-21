Михайло Драпатий відреагував на призначення головкомом ЗСУ
Драпатий відреагував призначення головкомом ЗСУ. Він назвав честю служити народу України.
Про це йдеться у допис нового головнокомандувача ЗСУ.
Реакція Драпатого на призначення головкомом
Михайло Драпатий висловив вдячність за нову посаду.
Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність,
– написав він.
Генерал також подякував своєму попереднику Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська.
Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам,
– написав новий головком.
Нагадаємо, що Михайло Драпатий проти Росії воює з 2014 року. Він брав участь у багатьох боях і операціях.
На початку повномасштабного вторгнення у 2022 військовий був заступником командувача Об'єднаних сил ЗСУ, згодом командував військами на півдні України та звільняв Херсон.
Пізніше його призначили командувати Сухопутними військами, а влітку 2025 року – Об'єднаними силами ЗСУ.