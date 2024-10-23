"Слузі народу" Аллахвердієвій обрали запобіжний захід: Арахамія та Кім взяли її на поруки

Ірині Аллахвердієвій, теперішнє прізвище якої Кормишкіна, оголосили запобіжний захід. Незадовго до цього їй оголосили підозру у незаконному збагаченні.

ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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ВАКС обрав запобіжний захід Аллахвердієвій

23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС (Вищого антикорупційного суду – 24 Канал) застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки,

– йдеться у повідомленні.

Водночас поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків. Серед них:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін їхньої дії триватимуть 2 місяці. Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Хоча САП не вказало імені нардепки, однак про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, як зазначає прокуратура, повідомили саме Аллахвердієвій. Повідомлялося також, що генпрокурор Костін не захотів раніше розпочинати щодо неї провадження.